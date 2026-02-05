退職代行サービス「モームリ」の運営会社の社長らから違法に退職交渉に関する仕事の紹介を受けたとして、弁護士ら3人が警視庁に書類送検されました。自身が提供する退職代行のサービスは“違法ではない”と主張してきた「モームリ」運営会社社長の谷本慎二容疑者（37）。妻で従業員の志織容疑者（31）とともに、報酬を得る目的で退職交渉に関わる法律事務を弁護士に紹介したとして、おととい、逮捕されました。そして、きょう新た