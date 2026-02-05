けたたましく鳴り響く警報ベル。3日に電車内で起きた、モバイルバッテリーの発火事故を捉えた映像です。撮影したのは、その電車に偶然乗り合わせた、お笑いトリオ「ネルソンズ」の青山フォール勝ちさん（40）。「イット！」の取材に対し、当時の状況を明かしました。発生したのは3日午後5時前、都営新宿線・森下駅の電車内で「モバイルバッテリーから火が出た」と通報がありました。ネルソンズ・青山フォール勝ちさん：乗っている