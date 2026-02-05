レクサス新ちいさな高級車！2025年12月4日、レクサスはコンパクトクロスオーバー「UX300h」の一部改良を発表しました。市街地走行を想定した扱いやすさと、上質感を両立するモデルとして、ユーザーからの関心も高まっています。レクサスUXは「Creative Urban Explorer」をコンセプトに掲げ、都会派クロスオーバーとして2018年に登場。ブランドの新たなユーザー層を開拓し、高い人気を誇っています。ボディサイズは、全長44