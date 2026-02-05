1月24日（土）に開催されたテレビ東京 新トークイベント「沼ぶか! BLACK BOOK LOVE倶楽部〜未知の視点に沼りたいヤツ、全員集合〜」を、2月24日（火）夜8時まで配信中。【動画】侵入「幽体離脱で出会っちゃった男」登壇者には一体どんな世界が視えているのか？ 関暁夫、田村淳ら豪華ゲストが、思い入れの強い、漆黒のカバーに包まれた「BLACK BOOK」を手に取りながらトーク。"沼る"こと必至な極上の一冊を紐解く。【動画】大森時生