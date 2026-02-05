「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。1月30日(金)に放送された「驚きの遠距離通学 なぜそんな通くから通っているんですか？」をプレイバックします。【動画】＜往復5時間＞19歳の遠距離通学！”途中下車してフラダンス”どうしても叶えたい夢とは？リポーターのいかちゃんがやって来たのは、東京・中野。こちらの岩瀬さんが遠距離通学をしています。午後6時40分、帰宅に同行開始。まずは最寄り駅