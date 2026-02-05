マッシュスタイルラボとサンリオは、3月6日（金）から、サンリオのキャラクターを軸にした新ブランドオフィシャルストア「sanrio house（サンリオハウス）」の1号店を、ルミネ新宿 ルミネ2にオープンすることを発表した。【写真】オープンが待ち遠しい！「サンリオハウス」詳細■順次店舗を拡大今回誕生する「サンリオハウス」では、「Kawaii2といつもいっしょに」をコンセプトに、サンリオが監修し、マッシュグループが企画