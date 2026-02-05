金色の帯、白の着物姿で親方にキスを…昨年1月に現役引退を発表した元横綱・照ノ富士、伊勢ヶ濱親方の妻、ドルジハンドさんの最新ショットが話題となっている。1月31日に東京・両国国技館で開催された「照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名 披露大相撲」に金色の帯を合わせた白の着物姿で出席。断髪式後に土俵下で親方に花束を渡しながら、頬に労いのキスをした。親方に寄り添う姿に「いつ見ても綺麗な奥様」「オーラが別格で驚愕」「