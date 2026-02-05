お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太による妄想活劇『山里亮太の567』が、4日から8日まで、東京・本多劇場で開催中。ゲネプロの様子をリポートする。【写真】新たなフェーズを迎えた『山里亮太の567』山里が脳内で描く世界を3Dで表現する新感覚ライブ「妄想活劇」。今回は、2020年の『山里亮太の1024』、22年の『山里亮太の81』、24年の『山里亮太の3333』に続く、コメディーモノローグシリーズ4作目となる。マンボ