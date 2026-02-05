コメディ朗読劇CONTELLING『おとといの話〜2026春〜』が3月28日、29日に東京・よみうり大手町ホールにて上演されることが発表された。2025年3月に上演された岩崎う大(かもめんたる)による書き下ろし作品「おとといの話」の再演となる。【動画】顔面が崩壊の主人公！公開された『出禁のモグラ』PV“笑いのプロ”が手がけた本格コントを、実力と人気を兼ね備えた“声の芝居のプロ”である声優が演じるという化学反応が見どころと