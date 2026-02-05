G大阪は5日、吹田市内の練習場で非公開トレーニングを行った。あさって7日にセレッソとの大阪ダービー（ヤンマー）で特別大会「百年構想リーグ」開幕。GK一森純の負傷などもあり、21年シーズン以来5年ぶりの開幕スタメンが濃厚なGK東口順昭（38）は「いよいよ開幕という部分と、大阪ダービーという部分で特別な思いはある」と語った。ドイツ人のヴィッシング新監督からは具体的なGK像は言われていないというが、求められるのは