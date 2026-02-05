奈良市の薬師寺旧境内跡の発掘で確認された創建時の大型建物跡の一部（奈良文化財研究所提供）奈良市の薬師寺旧境内跡の発掘で、奈良文化財研究所（同市）は5日、創建時の大型建物跡を確認したと発表した。南北幅最大22メートルで、金堂などの中枢施設に匹敵する規模。境内東の「東院堂」と対をなし、未確認だった奈良時代の「西院堂」の可能性が高いという。研究所は昨年、創建時の様子を伝える文献「薬師寺縁起（護国寺本）