【台北＝園田将嗣】今年で東日本大震災から１５年となるのに合わせ、日本人の有志らが多額の義援金を寄せた台湾に謝意を伝えようと、自転車による台湾一周を企画している。９日間で約９００キロ・メートルを走り、台湾の人々と交流を深める。参加するのは、台湾出身の女優・文筆家の一青妙（ひととたえ）さんや台湾に在住する日本人ら約３５人。一行は３月７日に台北市を出発し、台湾本島を時計回りに一周する。台湾は東日本