「楽天キャンプ」（５日、金武）メジャー通算４４勝の新外国人ホセ・ウレーニャ投手（３４）＝前エンゼルス＝がチームに合流。入団会見を行った。「“ホセ”と呼んでくれ」とアピール。「先発なので長く登板数を重ねられるように頑張っていきたい。毎年チャレンジしている、シーズン１００奪三振を狙いたい」と抱負を語った。初日となったこの日は別メニュー調整。アップは他の選手を真似しながら一生懸命行い、全体練習中は