女優として活動する元ＳＫＥ４８の古畑奈和（２９）が、２作目となるカレンダー「古畑奈和カレンダー２０２６」（１０日からＦＣ有料会員先行、１２日から一般）を発売することを発表し、３種の表紙カットも公開された。昨年、舞台出演や「古畑奈和２ｎｄ写真集知らない私」の発売など、表現の幅をさらに広げた１年となり、新たな魅力を発信してきた古畑。２０２５年版カレンダーの好評を受け、待望の２作目カレンダー発売が決