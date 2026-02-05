●俳優として現場で大切にしていること「セリフに関してはあまり妥協したくない」 民放連続ドラマ初主演。その肩書きだけを見れば、大きな節目に思えるが、勝地涼は意外なほど淡々としている。読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『身代金は誘拐です』(毎週木曜23:59〜24:54)で演じるのは、誘拐事件に巻き込まれていく一人の父親。複雑に入り組んだ物語の中で、勝地が大切にしているのは、役を作り込むことではなく「余白」を残すこと