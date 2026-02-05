きょうの最高気温 きょう5日の最高気温は平年より3～4度高く、3月並みが多い中、与論は夏日目前の24.3度まで上がって、平年より5度も高い4月下旬並みの気温まで上がっています。 は画像で掲載しています。きょうの気圧予想配置 5日の暖かさは、南の海上にある高気圧から暖かい空気が送り込まれたからです。 さらに南のフィリピンの南東で、きのう4日夜、台風2号が発生。台風2号はこの後、フィリピンを横断し、あさって7