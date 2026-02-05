資料マスク 岡山市によりますと、5日、市の2つの小学校と2つの中学校で新たにあわせて37人がインフルエンザとみられる症状で欠席しました。6日各学校では学級閉鎖にします。また、長いところでは9日まで学級閉鎖すると届け出たということです。 岡山県は2025年11月28日、県下全域に「インフルエンザ警報」を発令し、マスクの着用・手洗いの徹底などを呼び掛けています。