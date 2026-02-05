Creepy Nuts「LEGION」完全生産限定アナログ盤 Creepy Nutsは、アルバム「LEGION」のリリース1周年を記念し、同作のアナログ盤をリリースする。「Bling-Bang-Bang-Born」や 「オトノケ」などを含む全15曲収録したCreepy Nuts「LEGION」完全生産限定アナログ盤(AIJL-5346～7)は、3月12日発売で価格は6,600円。 アナログ盤は、作品性をより立体的に体感できるフォーマットとして制作。ジャケットア&#