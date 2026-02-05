40周年を機に焼津漁港への移転リニューアルを計画している「焼津さかなセンター」は、事業をともに進めるパートナー企業を「大和リース静岡支店」に決定しました。「焼津さかなセンター」は創業から40周年を迎え、施設の老朽化や団体客の減少などで、空き店舗が増えていました。このため、運営会社の焼津水産振興センターは東名焼津インター隣接地から焼津漁港への移転を発表し、