山形県山形市のJR山形駅前の繁華街で、5日未明に飲食店から出火する火事がありました。けが人はいませんでした。5日午前0時45分ごろ、山形市香澄町1丁目の飲食店「二○加屋おくざしき」の店内から煙が出ているのを隣りの店の従業員が発見して周囲に知らせ、119番通報しました。近隣の飲食店の従業員らが消火にあたり、火はおよそ1時間後に消し止められました。目撃した人「窓から火が出ていてそれを消火器で近所の人が消してくれた