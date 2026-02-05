那賀川上流では雨の少ない状況が続き、工業用水を30％カットする、第二次取水制限が2月6日から行われます。行政や水利用者で作る「那賀川渇水調整協議会」では、工業用水を30％カットする「第二次取水制限」を6日の午前9時から開始することを決めました。県によりますと、長安口と小見野々2つのダムを合わせた貯水率は、5日の午前0時時点で22.1％と、平年の35％ほどに低下しています。