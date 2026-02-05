義妹の家庭が大変なことになっていることを夫は知らず、妻だけはこっそり相談を受けていたようです。しかし、義理の親族の家に住む提案が通らなかった義妹がまさかのトイレを占拠…。この先、どうしたらいいのでしょうか？＞＞【まんが】義妹が実家を乗っ取り!?