特殊詐欺グループのかけ子をしていたとして逮捕された男性3人が不起訴処分となりました。去年10月、仲間と共謀し、神奈川県の高齢女性に息子などをかたってウソの電話をかけ、現金100万円をだまし取ったとして逮捕された、いずれも36歳の男性3人について、さいたま地検は4日付で不起訴処分としました。さいたま地検は不起訴処分の理由を明らかにしていません。