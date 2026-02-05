警察車両の赤色灯5日午前10時25分ごろ、埼玉県越谷市東町2丁目の県道で「車と歩行者の交通事故。歩行者の男性が動かない」と通行人の男性から110番があった。越谷署によると、高校生の泉冬悟さん（16）＝同市花田4丁目＝が意識不明の状態で病院へ搬送され、その後死亡が確認された。署はひき逃げの可能性があるとみて捜査している。署によると、現場は中央分離帯のある片側2車線で、見通しの良い直線道路。車道脇には泉さんの