リュージュ男子1人乗りの公式練習で滑走するウクライナのアントン・ドゥカチ＝＝コルティナダンペッツォ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】リュージュ男子1人乗りのアントン・ドゥカチ（ウクライナ）が4日、試合会場で初の公式練習に臨んだ。「われわれの国がいまだに戦い、健在だと示す大きなチャンスだ。ウクライナを忘れないでほしい。家を暖める電気がなくとも、国民はパワーを与えてくれている」。ロシアの侵攻が続く