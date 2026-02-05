5日の東京外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、1ドル＝157円台前半で取引された。高市早苗首相が円安を容認しているとの見方が市場で根強く、円を売ってドルを買う動きが優勢となった。午後5時現在は前日比69銭円安ドル高の1ドル＝157円11〜13銭。ユーロは30銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円37〜41銭。対ドルでは1月下旬以来、2週間ぶりの安値水準となった。その際は159円台まで下落したが、日米当局のレートチェックがあ