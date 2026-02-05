◆■プレーオフ進出へ大きな1勝 東アジアスーパーリーグ（EASL）に参戦する琉球ゴールデンキングスは2月4日、沖縄サントリーアリーナに桃園パウイアンパイロッツ（チャイニーズ・タイペイ／P. LEAGUE+）を迎え、88－82で勝利した。通算成績は4勝1敗。グループBの首位を走る。 各グループ2位以上の計6チームが年間王者を決めるプレーオフ