有沢製作所は５日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の５１４億円から５５３億円（前期比１１．０％増）、営業利益予想を４５億円から５５億円（同１２．４％増）、最終利益予想を３２億円から４０億円（同０．８％増）に引き上げた。営業利益は減益予想から一転増益を見込む。期末配当予想は９円増額の５３円とする。