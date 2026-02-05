今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、８日投開票の衆院選を控えて積極的には上値を追いにくいだろう。予想レンジは１ドル＝１５６円７０銭～１５７円５０銭。 ベッセント米財務長官は４日、下院金融サービス委員会の公聴会で「強いドル政策を常に支持している」と改めて表明した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の次期議長にタカ派的とされるケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事が指名され、米金