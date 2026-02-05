日銀が５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５７円１１～１３銭と前営業日比６９銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円３７～４１銭と同３０銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７９８～９９ドルと同０．００３３ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS