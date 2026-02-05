2作目のフルアルバム『N.I.T.O.』をリリースし、初のアリーナツアー、全国5都市を回るZeppツアーなど2025年トップクラスの活躍を見せたラッパー KEIJUが、『N.I.T.O. TOUR FINAL』と題し、ぴあアリーナMMにて1月24、25日の2日間にわたって公演を開催した。彼のキャリア初となるアリーナ2DAYSワンマンライブである。本稿では、その1日目に当たる1月24日のライブの模様をお届けしよう。