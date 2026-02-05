スターバックス コーヒー ジャパンは2月3日より、「スイート ミルク チョコレート」の販売を開始しました。■三層の甘いミルクチョコレートドリンク同商品は、定番である「スイート ミルクコーヒー」のコーヒーを、クリームカカオベースに置き換えて仕立てたバレンタインならではのミルクチョコレートドリンクとなります。カップの底にはフレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップを合わせたベースを配し、その上に