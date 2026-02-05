湘南ベルマーレは5日、GKポープ・ウィリアムが海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、同日付けでチームを離脱したことを発表した。ポープ・ウィリアムの今後については、決定次第クラブを通して伝えられる。ポープ・ウィリアムは1994年10月21日生まれの現在31歳。東京ヴェルディの育成組織出身で、2013年にトップチームへ昇格。以降、FC岐阜、川崎フロンターレ、大分トリニータ、ファジアーノ岡山を渡り歩き、202