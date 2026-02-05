サウジアラビア国内で電撃移籍したカリム・ベンゼマが、新天地アル・ヒラルの公式インタビューに対応した。フランス代表で97キャップを誇る38歳のレジェンドは、レアル・マドリーを退団した2023年からアル・イテハドでプレー。ただ、新契約の折り合いがつかず、対立が報じられるなか、２月２日にライバルのアル・ヒラルに活躍の場を移した。現在の心境を「良い感じだ。ここに来られて嬉しい。このチームの一員になれて本当に