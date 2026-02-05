【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Creepy Nutsがアルバム『LEGION』のリリース1周年を記念して、3月12日に、同作のアナログ盤を完全生産限定でリリースすることが決定した。 ■キャリアの重要なターニングポイントとなったアルバム『LEGION』 『LEGION』は、Creepy Nutsがこれまで培ってきた日本語ラップの技術とポップスとしての強度を高次元で融合させ、国内外にその存在を強く印象づけた作品。リリ