音楽プロデューサーの松任谷正隆（74）がMCを務めるBS朝日『カーグラフィックTV』（毎週木曜後11：00）が、きょう5日に放送される。今回は、ホンダ『ヴェゼルRS』とトヨタ『カローラクロスGRスポーツ』を取り上げる。【写真】これはカッコイイ！トヨタ『カローラ クロス』GR SPORT内外装全部みせ今やエンジン車もBEVも、SUVが世のスタンダードとなり、必然的にどのモデルにも他社とはちがった個性が求められるようになった。