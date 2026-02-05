テレビアニメ『彼女、お借りします』第5期の映像初公開となるティザービジュアルが公開された。あわせて、オープニングテーマを雨宮天、エンディングテーマをなきごとが担当することが発表された。【画像】これは“した”か…頬を真っ赤に染めたかわいすぎる水原千鶴PVは、和也の「その時の俺は想像もしてなかったんだ。俺の嘘だらけのレンカノライフは、終わりを告げることを」というモノローグから始まる。ハワイアンズ編の