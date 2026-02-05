中国メディアの海報新聞によると、中国でこのほど、広東省東莞市の企業「猪葛亮食品有限公司」の法定代表人の名前が「周瑜」であることが話題となる中、諸葛亮の子孫を自称する人物が1月31日、この企業に対し、商標などの取り消しを求める声明を発表した。諸葛亮（181〜234）は後漢末期から三国時代の蜀の政治家で、周瑜（175〜210）は同時代の呉に仕えた名将。2人は「三国志演義」でライバルとして描かれた。中国語の「諸」と「猪