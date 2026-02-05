俳優・門脇麦が主演、ACEesの作間龍斗が共演するWOWOWの連続ドラマW-30『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』（2月20日午後11時から放送・配信、全10話）初回を前に、門脇と作間による撮影初日の現場レポートが公開された。約3年ぶりに今作に挑む2人の撮影裏に迫る。【動画】年の差夫婦が再び！作間龍斗主演ドラマ、予告映像が解禁磯谷友紀氏の同名漫画を実写化し、戦後間もない京都を舞台にしたグルメラブストーリーが3年ぶり