オリックス・太田椋内野手（24）が右足首の違和感のため、大事をとって5日の春季キャンプを別メニューで調整した。第1クール2日目の2日、守備での個別練習中に痛めた。練習休日の4日に病院で検査を受けたと岸田監督は明かし、「そんなに大きなことはないんですけどね。一応、炎症はあるみたいなので、大事をとって」と説明した。太田はこの日、室内での打撃練習などで調整。「全然大丈夫ですよ。（シーズンの）143日間健康で