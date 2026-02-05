V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のアルテミス北海道は5日（木）、リベロの岩見花（24）が2025-26シーズンの終了をもって現役引退することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 岩見は札幌大学を卒業後、2024年4月にアルテミスへ入団。在籍1季目の2024-25シーズンにはチームのキャプテンを務めた。今季はここまで、Vリーグ女子のレギュラーシーズン18試合でベンチ入りしてい