お笑いコンビ・カーネーションの吉田が、先輩芸人との食事の誘いを巡るトラブルを告白。イケメンゆえの「人任せな態度」に怒りが爆発し、最終的に連絡を断絶したエピソードを明かした。【映像】イケメンと話題の芸人（写真あり）2026年2月4日放送の『これ余談なんですけど…』には、カーネーション・吉田結衣、スパイク・松浦志穂、Aマッソ・加納、水田信二が出演。司会のかまいたち（山内健司・濱家隆一）と共に、男性の理解