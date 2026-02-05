2月4日、フジテレビの入社3年目の原田葵アナウンサーが自身のInstagramを更新。ミラノ・コルティナ2026オリンピックの取材のため、イタリアを訪れている様子を報告した。今大会は史上初の2都市共催となっており、開会式はミラノのサン・シーロ・オリンピックスタジアムをメイン会場におこなわれる。《イタリアに着いて10日が経ちました。ミラノ、リビーニョ共に盛り上がっていて、3日後に迫るオリンピック開幕が今から楽しみで