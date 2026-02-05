Photo: mio 2025年10月8日の記事を編集して再掲載しています。電子レンジ調理器でコトコトできる時代に。ドウシシャの2025年秋冬新商品発表会で見つけたのは、電子レンジで1合分を炊飯できるという「evercook 耐熱ガラス製電子レンジ調理器」。チキン煮込みもサバの味噌煮も、レンジ調理で完結するすごいアイテムなんです。本当に炊飯できた！ Photo