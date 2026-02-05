ウィットリーはアストロズの有望株として注目された1日からスタートした12球団の春季キャンプ。巨人の新助っ人、フォレスト・ウィットリー投手が5日にブルペン入りした。身長201センチから投げおろすボールと同時にファンの視線が集まったのは、麗しい“美貌”だった。グレーのビジターユニを着こなし、マウンドから投げ込んだ。アストロズでは有望株として高く評価された大器で、平均156キロ以上の剛速球が持ち味。メジャーで