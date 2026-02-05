マチェイ・スコルジャ監督「全体的にアウェーでのパフォーマンスを変えたい」浦和レッズは2月5日のトレーニング後にマチェイ・スコルジャ監督による定例のオンライン会見を実施。2日後に迫った百年構想リーグ開幕のジェフユナイテッド千葉戦に向け、昨季のアウェーゲームで成績が振るわなかったことを踏まえて新キャプテンのMF渡邊凌磨らによるリーダーシップへ期待を話した。浦和は昨季のリーグ戦を7位で終えたが、ホームゲー