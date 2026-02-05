NECパーソナルコンピュータは、個人向けパソコンの2026年春モデルとして、大画面ノートパソコン「LAVIE N16」と、オールインワンデスクトップパソコン「LAVIE A27」「LAVIE A23」を発表しました。 「LAVIE N16」（ネイビーブルー） 記事のポイント いずれのモデルも、メモリー16GB以上、SSD約512GB以上を標準搭載し、LAVIE AI PlusおよびCopilotに対応。従来の操作性を重視しながら、AIによる作業効率化と将来を見据えた