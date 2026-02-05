女子プロレスラーのダンプ松本さん（65）が、2026年2月2日にインスタグラムを更新。1月に受けた膝の手術の経過を報告した。「リングに復帰するためにも頑張る」ダンプさんは1月28日、インスタグラムで「今日から入院だよー」「明日は膝の手術」と明かしていた。1月30日には、「昨日、無事に手術終わりました」と報告。「今日から10mリバビリ開始 痛み止めが効いてるけど 正直、怖い 頑張るぞー」とつづっていた。そして2月2日、手