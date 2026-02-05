ほのぼのとした日常を描いた漫画をSNSで発信している漫画家・柿ノ種まきこさん。「ウフ。」の描きおろしオリジナル連載では、家族みんなで安心して楽しめるスイーツを紹介しています。 今回紹介するのは、明治の「生のときしっとりミルク」。昨年エリア限定で発売され、65万個売れた大人気商品。その人気から今年1月に全国販売されました。早速実食レビューします！ 独自の製法で作られた新食感の「生のと