資料マスク 香川県教育委員会は5日、県内の小・中・高校あわせて14校がインフルエンザで新たに学級・学年閉鎖すると発表しました。加えて３日以降閉鎖している小・中10校も最長６日まで延長します。地域別では高松市8校、丸亀市4校、坂出市・三木町・綾川町・まんのう町各2校、東かがわ市・小豆島町・宇多津町・多度津町各1校です。24施設のうち2施設でA型、22施設でB型のウイルスが検出されています。